बिजली कंपनी पर 9 करोड़ बाकी,86 साल पुरानी लीज होगी निरस्त

हरदा.सोमवार को नपा परिषद का विशेष सम्मेलन हुआ। एजेंडे में 14 बिंदू थे। मुंह पर काला मॉस्क लगाकर आए कांग्रेसी पार्षदों ने लिखित आपत्ति देकर सम्मेलन का बहिष्कार किया। नपा ने बिजली कंपनी पर 86 साल से लीज के 8 करोड़ 68 लाख 91 हजार रुपए बकाया होने के कारण लीज निरस्त करने का निर्णय लिया। शनि मंदिर के सामने टॉयलेट बनाने,आउटसोर्स से 50 नए कर्मचारी रखने का प्रस्ताव पास किया। बस स्टैंड का नया भवन बनाने के लिए 9.81 करोड़ की डीपीआर बनाने,एनजीटी द्वारा लगाए 1.02करोड़ रुपए भी जमा करने का निर्णय हुआ।

9 crores left on electricity company, 86 year old lease will be canceled