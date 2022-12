फर्जी आरटीओ अधिकारी बनकर नाबालिग लड़की से किया रेप

हरदा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से अकोला के एक युवक ने इंस्टाग्रम पर दोस्ती की। इसके बाद खुद को आरटीओ अधिकारी बताकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था, जहां उसने उसके साथ रेप किया। लड़की के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन पर नाबालिग को महाराष्ट्र के अकोला से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

