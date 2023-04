आदर्श कृषि उपज मंडी: रेस्ट हाउस में ताला,शौचालय में ताला,मच्छरों के बीच रतजगा

हरदा। यहां स्थित आदर्श कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों के लिए रात में ठहरने की व्यवस्था नहीं है। शौचालय में पानी नहीं है। ऐसे में रात में उपज लेकर आने वाले किसानों को मच्छरों व धूल के गुबार के बीच रतजगा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी में कई किसान रात में जा जाते हैं,जिससे अगली सुबह उनकी उपज समय पर बिक सके। वे समय से घर लौट सकें। लेकिन मंडी की अव्यवस्थाओं से किसानों की परेशानी बढ रही है।

