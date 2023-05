सरकारी और निजी कॉलेजों में 25 से शुरु होंगे एडमिशन

हरदा। उच्च शिक्षा विभाग इस साल सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के यूजी और पीजी पाठयक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया 25 मई से शुुरु करेगा। शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए होने वाले इस प्रवेश प्रक्रिया में इस साल एक मुख्य और तीन सीएलसी यानि कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड होंगे। जिसके माध्यम से दोनों स्तर के विभिन्न संकायों में प्रवेश मिलेगा। कॉलेजों में एडमिशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यह प्रवेश प्रक्रिया epravesh.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

Admission will start from 25 in government and private colleges