अलर्ट...नए साल में कोरोना पॉजीटिव के पहले दो मामले,मां और बेटा संक्रमित

हरदा। जिले में सोमवार को लंबे समय बाद एक बार फिर काेरोना से दस्तक दे दी है। नए साल में पहली बार सामने आए मामले में एक सरकारी विभाग की महिला अधिकारी और उसका बेटा संक्रमित पाया गया है। जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। डॉक्टर वीडियोकॉल के जरिए फालोअप लेंगे। वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन ने सोमवार को कोरोना से निपटने की तैयारियां का बारीकी से जायजा लिया। हर व्यवस्था को टेस्ट किया।

