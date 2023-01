मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में पार्षदों व बाबूओं के परिजनों को मौका देने का आरोप

एक युवक ने तहसीलदार से की शिकायत,मंत्रियों ने किया रवाना

हरदा। सीएम तीर्थदर्शन योजना के लिए आए आवेदकों में सरकारी कर्मचारियों के परिजनों,पार्षदों के रिश्तेदारों सहित कई लोगों को नियम विरुद्ध दोबारा मौका देेने का आरोप लगाने एक युवक ने तहसीलदार से लिखित शिकायत की है। इधर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने रामेश्वरम जाने वाले यात्रियों को शुक्रवार शाम को स्टेशन से विदा किया।

Allegations of giving opportunity to the relatives of councilors and babus in Chief Minister's pilgrimage scheme