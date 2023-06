समाज से चंदा लेकर लखनऊ से बुलाई आंबेडकर की मूर्ति,अनावरण कल

Submitted by:



हरदा.संविधान में लिए अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से परिचित होने के बाद गांव के लोगों में भी डॉ.भीमराव आंबेडकर के प्रति आस्था बढ़ रही है। यही कारण है कि गांव के लोगों रोज उनकी मूर्ति के दर्शन करने के लिए 3 माह आसपास के क्षेत्रों से सहयोग राशि जुटाई। इससे लखनऊ से संगमरमर की मूर्ति बुलाई। उत्सवी माहौल के बीच मूर्ति का अनावरण रविवार को सुबह 10:30 बजे होगा। इसमें शामिल होने के लिए गांव गांव में पीले चावल देकर न्योता दिया गया।

Ambedkar's statue called from Lucknow after taking donations from society, unveiled tomorrow