चचेरे भाई की प्रेमिका से छेड़छाड़ से नाराज भाई ने प्रेमिका के साथ मिलकर कुए में फेंका मौत -दोनों पर हत्या का केस दर्ज,दोनों गिरफ्तार,प्रेमिका रहती है इंदौर में,घर से आयी थी भागकर -28 जनवरी को हंडिया से लापता हुआ था योगेश कोरकू नामक युवक,11 फरवरी को मिला शव हरदा। चचेरे भाई की इंदौर से हरदा आयी प्रेमिका को अकेला पाकर छेड़छाड़ की कोशिश से नाराज भाई ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने भाई से मारपीट की। इस दौरान योगेश काेरकू नामक युवक अतरसमा के पास रात के अंधेरे में कुए में जा गिरा,इससे उसकी मौत हो गई।

Angered by the molestation of cousin's girlfriend, the brother along with his girlfriend threw herself into the well.