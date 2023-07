हरदा.पशुओं ने शहर की पूरी आवागमन व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा है। बीच शहर से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाइवे पर हर जगह मवेशियों के झुंड बैठे रहते हैं। सिटी के भीतर की भीड़ वाली सड़कें भी पशुओं के जमघट से अछूती नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पशुओं की आपस लड़ाई से अब लोग घायल होने लगे हैं। लड़ाई के दौरान बिफरे सांड ने मंदिर जा रहे पुजारी को मार दिया,जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। नपा ने भी लंबे समय से इन्हें पकड़ने मुहिम नहीं चलाई है।

Animal camp on National, State Highway and every road of the city