नर्सों से पूछी,हैंडवॉश की 5 स्टेप्स,सामने लगा चार्ट देखकर भी ठीक से नहीं बता पाईं कायाकल्प की टीम ने 7 घंटे किया बारीकी से निरीक्षण,

दरवाजे की चौखट पर पान,पाउच की पीक पर फटकारा,बोले फाइनल असेसमेंट है,नंबर कटेंगे-दीवारों पर बनवाई पेंटिंग देखी जताई खुशी,जहां बनाया बेडमिंटन कोर्ट,वहीं फैलता है गंदा पानी हरदा। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं,सफाई,स्टाफ की दक्षता,उनके व्यवहार और तमाम तरह के रजिस्टरों में दर्ज की जाने वाली इंट्री आदि का सोमवार को भोपाल से आई कायाकल्प की टीम ने करीब 7 घंटे लगातार बारीकी से निरीक्षण किया। यहां वहां पान,पाउच की पीक देखकर नाराजी जताई। टॉयलेट और वॉटरकूलर के पास गंदगी देखकर बेहद नाराज हुई। दीवारों पर उकेरी प

Asked the nurses, 5 steps of handwash, could not tell properly even after seeing the chart in front, Kayakalp's team inspected closely for 7 hours, expressed displeasure over the shortcomings