अनिल के शव को आरोपियों के बताए अनुसार फेंकने में सहयोगी रहे ऑटो ड्राइवर की जमानत खारिज -कोर्ट ने कहा,ऑटो चालक का काम घायल का अस्पताल ले जाना,न कि उसे यहां वहां घुमाना और शव ठिकाने लगाने में साथ देना हरदा। चिराखान के डंपर ड्राइवर अनिल माणिक हत्याकांड में सह आरोपी बनाए गए ऑटो ड्राइवर जाहिद खान पिता इस्माइल खान उम्र 45 साल निवासी खेड़ीपुरा हरदा की जमानत याचिका मंगलवार को विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता ने ऑटो चालक के छोटे छोटे बच्चे होने का तर्क दिया,जिस पर मृतक अनिल की पत्नी ने

Bail rejected of auto driver who was instrumental in throwing Anil's dead body as told by the accused