भगवती इंटरप्राइजेस,पाथ इंजी होगी ब्लैक लिस्टेड,कोठारी इन्फ्रा.टर्मिनेट होगी

हरदा। जिला पंचायत के सभागार में शनिवार को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। इसमें कलेक्टर ऋषि गर्ग ने गांवों में जल रहे जल जीवन मिशन के काम काज की समीक्षा की। काम में लापरवाही बरतने पर दो उप यंत्रियों पर कार्रवाई करने,दो निर्माण एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेेड करने और दो के अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए। गर्मी में पेयजल व्यवस्था के इंतजाम के निर्देश दिए।

Bhagwati Enterprises, Path Eng to be blacklisted, Kothari Infra. to be terminated