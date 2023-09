कमलकुंज नहीं चौहान के नाम पर हो भाजपा कार्यालय,राजपूत समाज की चेतावनी भाजपा का करेंगे बहिष्कार

हरदा.जिला मुख्यालय पर बना भाजपा का नया पार्टी कार्यालय बनने के साथ ही विवादों में घिरता जा रहा है। पहली बार जिलाध्यक्ष की उपेक्षा कर महामंत्री से प्रवेश के लिए पूजन कराया गया। अब भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान का इस भवन के भूमिपूजन के समय का पत्थर नाली में पड़ा मिला। जिसे राजपूत समाज की करणी सेना की टीम ने उठाकर धोकर रखा। करणी सेना ने नए भाजपा कार्यालय का नाम कमलकुंज के बजाय स्व.चौहान के नाम पर करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर विस चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करने की चेतावनी दी

BJP office should be named after Chauhan and not Kamalkunj, Rajput community warned to boycott BJP