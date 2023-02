बागेश्वर धाम के लिए निकला भाई मानसिक विक्षिप्त होकर हुआ लापता,छोटा भाई1400 किमी दूर बैंगलोर से आया हरदा -परिजन बोले,घर से निकलते समय था ठीक,सरकारी स्कूल में 7साल है शिक्षक हरदा। बिहार के दरभंगा जिले के बधोनी गांव से बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए 4 फरवरी को घर से निकला सरकारी स्कूल का शिक्षक रहस्यमय तरीके से मानसिक रुप से विक्षिप्त होकर हरदा पहुंच गया। यहां एक सूखे कुए में गिरने के बाद उसे एसडीआरएफ की टीम ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया,अब उसकी तलाश में उसका छोटा भाई लक्ष्मण बैंगलोर से

Brother who went to Bageshwar Dham went missing due to mental derangement