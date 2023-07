सिविल लाइन थाने में 5 पटवारियों और 11 किसानों पर आज दर्ज होगा केस

हरदा.हंडिया व हरदा के पटवारियों द्वारा रुपयों का लेन देन कर एससी,एसटी वर्ग के गरीबों की जमीन रसूखदारों के नाम करने के मामले में एडीएम ने हंडिया तहसीलदार को पत्र लिखा है। इसमें इस मामले में सस्पेंड किए गए 5 पटवारियों और जिनके नाम जमीन हुई उन 11 किसानों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज होना है। टीआई ने पूरे दस्तावेजों की फोटोकॉपी मांगी है।रविवार को एफआईआर दर्ज होगी। पत्रिका ने 25 जून को सबसे पहले इसका खुलासा किया।

Case will be registered against 5 patwaris and 11 farmers in civil line police station today