150 कर्मचारियों के साथ अध्यक्ष,सीएमओ ने बाजार में लगाई झाडू,12 ट्रॉली,27 मैजिक कचरा उठाया

हरदा.नपा के सफाई कर्मचारियों की 6 दिन से चल रही हड़ताल से बिगड़ी सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए रविवार सुबह 8 बजे नपाध्यक्ष,सीएमओ,पार्षदों,पूर्व पार्षदों,पार्षद पतियों सहित नपा के करीब 150 अधिकारी कर्मचारियों ने शहर में झाडू लगाई। करीब 12 ट्रॉली व 27 मैजिक कचरा भी उठाया। टीम ने शहर की मुख्य सड़कों,बाजार की गलियों में झाडू लगाने के अलावा नेहरू पार्क में भी सफाई की। नपाध्यक्ष सीएमओ से बातचीत के बाद कर्मचारियों की हडताल खत्म हुई। सोमवार से काम पर आएंगे। इधर आरजीपीआरएस के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत टाले

Chairman, CMO along with 150 employees swept the market, collected 12 trolleys, 27 magic garbage.