पीडीएस में फ्री राशन का दावा,सच्चाई 10 रुपए लेकर दे रहे एक रुपए की रसीद

महेश भवरे हरदा। जनप्रतिनिधि और अफसर राशन की दुकानों से लोगों को फ्री में राशन देने का हर मंच पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं से 10-10 रुपए प्रति राशन कार्ड लेकर केवल 1-1 रुपए की पीओएस मशीन से निकली रसीद दी जा रही है। आदवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की मात्रा में कटौती के भी आरोप लगाए जा रहे हैं।इधर टिमरनी विकासखंड के ग्राम गुल्लास में भी अनाज के स्टाक में कमी पाए जाने पर एसडीएम महेश बडोले ने दुकान निलंबित कर दी। अब वसूली की कार्रवाई होगी

Claim of free ration in PDS, the truth is giving receipt of one rupee after taking 10 rupees