सीएम कल आएंगे हरदा, 88 विकास कार्यों का लोकार्पण,भूूमिपूजन करेंगे

हरदा.सीएम शिवराजसिंह चौहान का शुक्रवार को हरदा का दौरा प्रस्तावित है। वे यहां 3855 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 88 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करेंगे। प्रशासन तैयारी में लगा है। इधर एक अपहृत नाबालिग को बरामद नहीं करने से नाराज कांग्रेस व आम आदमी पार्टी तथा अन्य एससी,एसटी संगठन सुबह 10 बजे नेशनल हाइवे जाम करेंगे।मोरन गंजाल परियोजना के विरोध में हरदा व नर्मदापुरम के प्रभावित गांवों के सैकड़ों आदिवासी परिवार बोथी में धरना देंगे।

CM will come to Harda tomorrow, will inaugurate 88 development works, will perform Bhoomi Pujan