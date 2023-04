कॉलोनाइजर पर उदयोग विभाग की जमीन बेचने का आरोप,रेरा ने कलेक्टर से मांगा जवाब

हरदा। छीपानेर रोड किनारे कलेक्ट्रेट के पीछे की ओर उदयोग विभाग की सरकारी जमीन 34 लोगों को रजिस्ट्री करने की शिकायत अब भोपाल जा पहुंची है। रेरा ने इस मामले में हाल ही में कलेक्टर को पत्र भेजा है। इसमें पीड़िता किरण राठौर द्वारा की गई शिकायत के मामले में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा है। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में 4 माह पहले टीम गठित की थी,जो आज तक जांच पूरी नहीं कर पायी। एसडीएम श्रुति अग्रवाल का भी पन्ना ट्रांसफर हो गया,जिससे मामले फिर बंद हो गया।

