पूणे के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में बिखरे भुआणा के गणगौर के रंग

हरदा.महाराष्ट्र के पूणे में नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर (राजस्थान) और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर (महाराष्ट्र)के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिनी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से 12 चुनिंदा नृत्य दलों को इसमें न्यौता दिया गया। इसमें मप्र के हरदा से लोकगायिका मिशा शर्मा और उनकी टीम ने जिले का प्रतिनिधित्व किया। इसमें अंचल के प्रसिद्ध गणगौर नृत्य की प्रस्तुति को राष्ट्रीय स्तर पर बेहद सराहा गया।

Colors of Gangaur of Bhuana scattered in National Culture Festival of Pune