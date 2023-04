सेंट मेरी स्कूल को आयोग का नोटिस,पूछा कि कितनी बार ली 9 वीं की पूरक परीक्षा

हरदा। शहर के सबसे नामचीन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शुमार सेंट मेरी को-एड हायर सेकंडरी स्कूल में सालों से चल रही प्रबंधन की मनमानी की शिकायतें अब राज्य बाल संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग के अन्य दफ्तरों तक भोपाल पहुंचने लगी हैं। गुरुवार को आयोग के सदस्य अनुराग पांडे ने स्कूल के निरीक्षण के बाद शुक्रवार को सेंट मेरी स्कूल प्रंबंधन को नोटिस जारी किया। इसमें पूछा है कि इस साल कक्षा 9वीं में कितनी बार पूरक परीक्षा ली। नतीजे कब कैसे घोषित किए। शुक्रवार को रेस्ट हाउस में पालकों ने उनसे मुलाकात कर

Commission's notice to St. Mary's School, asked how many times the 9th supplementary examination was taken