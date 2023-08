आयुक्त पहुंचे धरने में,उवां की 5 छात्राओं को हॉस्टल में दिलाएंगे प्रवेश,धरना खत्म

हरदा. स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के बाद उवां खरदना के ग्रामीणों द्वारा गांव में ही 12 वीं तक स्कूल शुरू करने की मांग को लेकर 4 दिन से जारी धरना आयुक्त डीपीआई अरविंद सिंह के गांव में पहुंचकर आश्वासन देने के बाद खत्म हुआ। उवां के 5 छात्राओं को हॉस्टल में प्रवेश दिलाया जाएगा। छात्राओं व ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए पहले दिन से ही कांंग्रेस मौके पर डटी रही। फिर जयस,एससी,एसटी संगठन,गोंगपा,भीम आर्मी,एनएसयूआई सहित कई संगठन समर्थन में आगे आए।

Commissioner reached the dharna, will get 5 girl students of Uwan admitted in the hostel, the dharna is over