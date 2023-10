हरदा में पीएम व कृषि मंत्री के फोटो लगे झोले बांटने की शिकायत

हरदा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधायक मंत्री कमल पटेल के फोटो लगे झोले बांटने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। रविवार को चंद्रशेखर आजाद वार्ड नंबर दो में घर-घर जाकर झोले बांटने की शिकायत किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने चुनाव आयोग से है। विश्नोई ने शिकायत में कहा थैली पर नर्मदे हर, जिंदगी भर का नारा लिखा है, जो खुद पटेल ने बनाया है, जिसे वे हर मंच पर दोहराते रहे हैं।

Complaint about distribution of bags with photos of PM and Agriculture Minister in Harda