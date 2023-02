विकास यात्रा का समापन,योजनाएं गिनाईं,लोगों को दिए मंजूरी पत्र

हाइवे पर मंच बदले रुट से कई रास्तों पर रेंगते रहे वाहन,लगा जाम हरदा। विकासयात्रा का शनिवार को समापन हुआ। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र में खिरकिया से हरदा तक विकासयात्रा निकाली। हरदा में विवेकानंद कॉलेज के सामने हाइवे पर समापन हुआ। यहां मंत्री कमल पटेल ने केंद्र और राज्य की योजनाएं गिनाईं। पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ के प्रमाण पत्र दिए। यात्रा के समापन के लिए हाइवे पर मंच बनाया,इस कारण इंदौर,खंडवा से आने वाले वाहनों का रुट बदला गया। दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से वाहन काफी देर रेंगते

