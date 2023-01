भविष्य संवारने के लिए रोज पटरी पार कर स्कूल जाना मजबूरी

हरदा। यहां से करीब 8 किमी दूर बसे गांव चारखेड़ा के अनेक बालक बालिकाएं अपना भविष्य संवारने के लिए रोज ही रेलवे की पटरी पार कर दूसरी ओर पढ़ाई के लिए स्कूल आते जाते हैं। ऐसे में हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। तत्कालीन कलेक्टर एस.विश्वनाथन ने इस समस्या के समाधान के लिए स्कूल शिफ्टिंग को लेकर प्रयास किए,लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद बात आगे नहीं बढ़ी।

Compulsion to cross the track everyday to go to school to improve the future