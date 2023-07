बारिश में बिगड़े अवैध कॉलोनियों के हालात,हर गली में कीचड़ और गंदा पानी

हरदा.बारिश के सीजन में सबसे ज्यादा परेशानियां अवैध कॉलोनियों के लोगों को हो रही है। सस्ती कीमत में प्लॉट लेकर फंसे लोगों को बरसात के दिनों में चार माह आवागमन में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ऐेसी कॉलोनियों हर गली में पानी का भराव होने से कीचड़ और मच्छर,बदबू की भरमार है। घर से बाहर निकलते ही पहला कदम कीचड़ पानी रखना होता है। बरसात के दिनों में फल,सब्जी,दूध,अखबार,ऑटो वाले भी मौसम खुला रहने पर ही आते हैं,जिससे परेशानी और बढ़ जाती है।

Conditions of illegal colonies deteriorated in the rain, mud and dirty water in every street