कांग्रेसी बोले,कैसे बनेगा इंडोर स्टेडियम,मामला सुप्रीम कोर्ट में

हरदा। शुक्रवार को नपा में बजट पर चर्चा के लिए परिषद का विशेष सम्मेलन हुआ। सीएमओ ने सभी स्रोतों से होने वाली आय और कुल खर्च के बावजूद 1 लाख 17,272 रुपए की बचत बताई है। भाजपा ने बहुमत से इसे मंजूरी दी,वहीं कांग्रेसियों ने कुछ बिंदूओं पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट के सामने एबीएम ग्राउंड के लिए बजट में प्रावधान करने और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने पर सांसद प्रतिनिधि राजू कमेडिया,व कांग्रेस पार्षद अहद खान के बीच तीखी बहस हुुई।

The council is run by councilors and will not tolerate unnecessary interference - BJP councilor,Congressman said, how will indoor stadium be built, matter in Supreme Court