कांग्रेसियों भ्रष्टाचार की जननी,इन्होंने ही लगाए होंगे पोस्टर,केस दर्ज कराउंगा-पटेल

हरदा.चुनाव में अभी भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। इससे पहले कमीशनखोरी को लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक आरके दोगने ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया। इसमें मंत्री कमल पटेल का फोटो व बार कोड है,जिसमें लिखा है कि 70 प्रतिशत कमीशन लाओ,काम कराओ। इस पर मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार व दलाली की जननी है। कांग्रेसियों ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं। इनकी जांच कराकर थाने में एफआईआर दर्ज कराउंगा। कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने भी टवीट किया।

Congressmen are the mother of corruption, they must have put up the posters, I will file a case - Patel