गांवों में रोड बनाने ढूंढे से नहीं मिल रहे ठेकेदार,3 से 6 बार तक बुलाए चुके टेंडर

हरदा. जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अफसरों को गांव में सड़कें बनवाने के लिए ठेकेदार ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। कुछ सड़कों को बनवाने और मरम्मत के लिए विभाग 3 से 6 बार तक टेंडर बुला चुका है,लेकिन ठेकेदार बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। ठेकेदारों की अरुचि का कारण अफसर खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। इधर बारिश में कई गांवों में रोड की हालत खस्ताहाल होने से लोगों को तहसील और जिला मुख्यालय और आसपास के गांवों तक आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है।

Contractors are not found by searching for road construction in villages, tenders have been called for 3 to 6 times