दो साल कोरोना,अब फंड नहीं मिलने से देरी,चुनाव आते ही बंधी नई ड्रेस की आस

हरदा। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे,इस बीच सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार ने स्कूली ड्रेस नहीं दी। बीते साल स्थिति सामान्य होते ही स्कूल तो खुले,लेकिन सरकार ने फंड जारी नहीं किया,इस कारण लगभग पूरा सत्र बीतने का समय आने तक भी ड्रेस नहीं बांटी जा सकी। अब विधानसभा चुनाव माथे पर आता देख सरकार ने जल्द से जल्द इन स्कूलों में ड्रेस सिलवाकर देने की कवायद शुरू की है। जिले के 117 स्व सहायता समूह की महिलाएं सिलाई करेंगी। यह काम कब तक पूरा होगा,यह कहना मुशिकल है

Corona for two years, now delayed due to non-availability of funds, hope for a new dress as soon as the elections come