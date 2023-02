विकास की अंधेरी तस्वीर..मुख्यालय से 5 किमी दूर,हाइवे किनारे बसी 100 घरों की बस्ती,4 दिन से अंधेरे में

दीये की रोशनी में पका रहे खाना,कुए से ला रहे पानी,मोमबत्ती के उजाले में हो रही पढ़ाई,मोबाइल हुए डिस्चार्ज हरदा। प्रदेश सरकार इन दिनों सूबे में अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने गांव और शहरों में विकास यात्रा निकाल रही है। विकास की एक बानगी हरदा में जिला मुख्यालय से सिर्फ 5 किमी दूर नेशनल हाइवे किनारे बसे गांव खिड़कीवाला में देखने को मिली। यहां करीब 100 घरों की बस्ती के वाशिंदे 4 दिनों से पूरी तरह अंधेरे में हैं। महिलाएं रोज शाम ढलते ही दीये की रोशनी में भाेजन पका रही हैं। खेत में बने पुराने जर्ज

Dark picture of development.. 5 km away from the headquarter, a settlement of 100 houses situated on the side of the highway, in darkness since 4 days.