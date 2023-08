बेटियां बोलीं,गांव में स्कूल नहीं और सुरक्षा की गारंटी के अभाव में कई छात्राएं छोड़ चुकी पढ़ाई

हरदा.10 वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के बाद गांव की कुछ बेटियों ने दो दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया है। कुछ बालिकाएं 8 वीं के बाद गांव में सुविधा न होने से पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। दोनों गांव के लोग अब यहीं पर 12 वीं तक स्कूल शुरू करने की जिद पर अड़े हैं। मंगलवार को ग्रामीणों के बीच पहुंचे सहायक संचालक डीएस रघुवंशी ने बताया कि उवां में हाई स्कूल का प्रस्ताव आयुक्त डीपीआई को भेजा है। बालिकाएं बोलीं,ऐसे प्रस्ताव पहले भी भेजे थे,जिन पर आज तक कुछ नहीं हुआ। स्कूल शुरू होगा तो धरना खत्म होगा

Daughters said, there is no school in the village and many girl students have left their studies due to lack of security guarantee