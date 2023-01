खेत में निर्वस्त्र मिला,युवक का शव,गर्दन पर धारदार हथियार से हमला

पास में ही पड़े मिले कपड़े,अभी मृतक की पहचान नहीं

हरदा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम पहटगांव में केलनपुर के पास एक खेत में एक युवक का शव सोमवार को निर्वस्त्र अवस्था में मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव करीब दो से तीन दिन पुराना है। शव के कुछ ही दूरी पर मृतक के कपड़े मिले हैं। उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी जैसे किसी धारदार हथियार के निशान हैं। घटना की सूचना के बाद एसपी मनीष अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस से युवक की पहचान और हत्या के कारणों की पड़ताल में लगी है।

Dead body of a young man found naked in the field, attacked with a sharp weapon on the neck