जिला सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग,सीएम,कृषि मंत्री हाय-हाय के जमकर लगाए नारे

Submitted by:



हरदा.साहब,आप तो यहां एसी में बैठे हैं। खेतों में जाकर देखिए। बारिश नहीं हो रही है। फसल सूख गई। 80 फीसदी से ज्यादा नुकसान हो चुका। लागत निकलना भी मुशकिल है। खेत की सफाई,अगले सीजन में बोवनी भी नहीं कर पाएंगे।किसानों की सुध लीजिए।जिला सूखाग्रस्त घोषित कीजिए। राहत और पुरानी बीमा राशि दीजिए। यह बात बेड़ी से आए 65 साल की सुकिया बाई ने कलेक्ट्रेट में हाथ में रखी सूखी फसल बताते हुए एसडीएम आशीष खरे से कही। वे यहां मंडी में किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित धरने में अन्य किसानों के साथ शामिल हुई।

Demand to declare the district drought prone, CM, Agriculture Minister raised slogans of 'Hi-Hi'