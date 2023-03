-घर से ज्यादा अस्पताल में रहते हो,क्या घर भी ऐसा गंदा रखते हों,इससे निगेटिव एनर्जी आती है,इसे हटाओ

हरदा। जिला अस्पताल में बुधवार को सुबह करीब सवा 11 बजे कलेक्टर ऋषि गर्ग,जिपं सीईओ रोहित सिसोनिया और अन्य अधिकारी अचानक निरीक्षण करने जा पहुंचे। उन्होंने करीब 45 मिनट से ज्यादा निरीक्षण किया। भोजनशाला,निर्माण कार्य,सफाई,ऑपरेशन थिएटर,कंडम वाहन,प्रस्तावित कॉरीडोर,खाली पड़े कमरों और फर्श को बारीकी से देखा। कचरा,भंगार,सालों से पड़ी कबाड़ सामग्री बेचने के निर्देश दिए। परिसर में प्रस्तावित कॉरीडोर का रास्ता नपा,पीआईयू ठेकेदार,रोकस आदि की मदद से बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का लोविनि के ईई सुभाष पाटिल

