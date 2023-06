नाला ओवरफ्लो,अतिक्रमण और सफाई नहीं,सब स्टेशन में घुसा पानी

Submitted by:



हरदा. बरसात के दस्तक देते ही शहर में कराई गई नालियों और नालों की सफाई की पोल भी खुलने लगी है। अतिक्रमण में गुम नाले अब नालियों में तब्दील हो गए हैं। ऐसी जगहों पर जरा से तेज बारिश होते ही पानी आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनने लगता है। कलेक्ट्रेट के पीछे नाले की सफाई नहीं होने से इसका पानी ग्वालनगर सब स्टेशन में घुसने लगता है। बाजू में ही सरकारी मराठी स्कूल भी लगता है। गंदगी और पानी का जमाव होने से बरसात में सब स्टेशन के कर्मचारियों की जान को भी खतरा बना रहता है।

Drain overflow, encroachment and no cleaning, water enters sub station