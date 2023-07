काेरोना के एक साल बाद ही बदल दी स्कूल में ड्रेस,लोअर टी शर्ट को बनाया यूनिफार्म

हरदा.कोरोना में लोगों की बिगड़ी अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह पटरी पर भी नहीं आयी। इससे पहले निजी स्कूलों ने कमीशनखोरी के लिए ड्रेस बदल दी। आदेश की अवहेलना कर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें तय कर दीं। हर निजी स्कूल की ड्रेस व किताबें तय स्टेशनरी से ही मिल रही हैं। दुकानदारों ने स्कूलों को कमीशन देने के बाद अपने मुनाफे के लिए किताबों पर खुद ही मनमानी रेट लिस्ट चिपका कर सील लगा दी हैं। पालकों को एक दो किताबें नहीं दी जा रही है। कॉपियों सहित पूरा सेट लेने को विवश किया जा रहा है। पक्का बिल नहीं देकर

Dress changed in school only after one year of Carona, lower T-shirt made uniform