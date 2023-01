थाने के पास सब्जी मंडी में किराना दुकान का ताला तोड़कर चुराए ड्रायफ्रुट और किराना सामान

26 जनवरी की रात पुलिस लाइन में हुई 12 चोरियों के बाद एसपी दोबारा पहुंचे पुलिस कर्मियों के बीच -सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, हरदा। जिले में चोर एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। 26 जनवरी की रात नेशनल हाइवे किनारे स्थित नई और पुुरानी पुलिस लाइन में अजाक डीएसपी सहित 12 पुलिस कर्मियों के घर हुई लाखों रूपए की चोरियों का अभी कुछ सुराग भी नहीं लगा। इससे पहले शुक्रवार रात को अज्ञात चोरों ने सिटी थाने के पास नई सब्जी मंडी में किराना दुकान का ताला तोड़कर चोरी की। यहां से किराना सामान और

Dryfruits and groceries were stolen by breaking the lock of the grocery store near the police station