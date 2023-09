तेज बारिश से खड़ी फसल में होगा अंकुरण,कटी हुई में लगेगी दीमक,दागी होगा दाना

हरदा.जिले के कई गांवों में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगह किसानों ने कम समय में पकने वाली व्हेरायटी की सोयाबीन बोयी थी,जिसकी कटाई चल रही है। इस बीच हो रही तेज बारिश ने नुकसान की आशंका और बढ़ा दी है। इस बारिश से पक कर तैयार खड़ी फसल में अंकुरण और कटी फसल में जमीन ठंडी होने से दीमक लगने की आशंका है। इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें कहा कि बारिश,सूखे या अन्य कारण से खराब हुई फसल के सर्वे के लिए किसान व्यक्तिगत आवेदन दें,जिससे बीमा राहत का लाभ

Due to heavy rain, standing crops will germinate, harvested crops will be affected by termites, grains will be tainted.