10 वार्डों में बाढ़ का असर,15 साल केवल डीपीआर बनती रहीं,मंजूरी नहीं मिली

हरदा. शहर की जीवनरेखा कहलाने वाली अजनाल तेज बारिश में कई बार उफान पर आ जाती है। जिससे शहर में बाढ़ के हालात बनते हैं। इस बाढ़ से हर साल नदी किनारे के करीब 10 वार्डों के लोग आंशिक या पूरी तरह प्रभावित होते है। बीते 15 साल में बाढ़ से निपटने की योजना की डीपीआर भोपाल कई बार भेजी गई,लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में बाढ़ के दौरान प्रभावित बस्तियों के लोगों को परिजनों के साथ शिविरों में शरण लेनी पड़ती है। इस साल भी बारिश शुरु होते ही ऐसे लोगों की चिंता बढ़ गई है।

Effect of flood in 10 wards, only DPR was made for 15 years, approval was not received