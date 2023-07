Submitted by:



हरदा.नपा की आर्थिक स्थित बेहद दयनीय हो गई है। कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। करीब 550 कर्मचारियों को समय पर पगार देने के लिए नपा शासन से मिलने वाले 1.20 करोड़ रुपए की चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि पर निर्भर है। अप्रेल के बाद से यह राशि समय पर और पूरी नहीं मिल रही है,जिससे नपा की व्यवस्था का पूरा गणित बिगड़ गया है। छोटे कर्मचारी ज्यादा परेशान हैं। जून माह का वेतन अभी तक मिल पाया,जुलाई खत्म होेने में 4दिन बचे हैँ।

Employees of NAPA stuck due to non-payment of salary, octroi compensation