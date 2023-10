हरदा-खिरकिया में बंद को सभी का समर्थन,दोपहर 12 बजे बाद खुली दुकानें

कांग्रेस के पूर्व विधायक आरके दोगने पर कृषि मंत्री कमल पटेल की छवि खराब करने के मामले में दर्ज एफआइआर के विरोध में शनिवार को हरदा खिरकिया के बाजार दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। मेडिकल,फल,सब्जी जैसी जरुरी सामान की दुकानें खुली रहीं। बंद को सभी ने समर्थन दिया। खिरकिया में बंद को सफल होता देख भाजपाई दुकान खुलवाने निकले,वहीं कांग्रेसियों ने हाथ जोड़कर बंद करने का आग्रह किया।

Everyone supports the bandh in Harda-Khirkiya, shops open after 12 noon