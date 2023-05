हरदा। संसार बहुत खूबसूरत है। इसे देखने के लिए भगवान ने हमें आंखों जैसा अनमोल उपहार दिया है। आंखों की कीमत वे बेहतर जानते हैं,जो इस सुख से वंचित हैं। हमें इस बेशकीमती कुदरती उपहार की अच्छे से देखभाल करना चाहिए। यह बात जमना जेसानी फाउंडेशन के एडवोकेट शांति जेसानी ने कही। वे गुरुवार को कोर्ट परिसर के एडीआर सेंटर में फाउंडेशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में बोल रहे थे।

Eyes are necessary to see the beautiful world, this precious gift- Jessani