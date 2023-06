सुविधा:16 करोड़ से बनेगी क्रिटिकल केयर यूनिट,40 लाख से जेरिएटिक वार्ड

हरदा। यहां स्थित जिला अस्पताल में जल्द ही 16 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी। बुजुर्गों के लिए जेरिएटिक वार्ड भी बनेगा। इस पर 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा अब अस्पताल में ही रोगियों को डिजिटल एक्स-रे की भी सुविधा मिलेगी। बुनियादी सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ अस्पताल में पार्किंग की समस्या भी बनी रहेगी,इसके लिए बड़े शहरों की तरह मल्टी लेवल पार्किंग जरुरी होगी। वहीं भविष्य में नर्सिंग हॉस्टल भी जरुरी होगा।

Facility: Critical care unit will be made from 16 crores, geriatric ward from 40 lakhs