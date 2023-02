रेवा में आस्था,आज से 5 दिन चलेंगे पैदल,गांवों में बिताएंगे रात

हरदा। सूबे की जीवनरेखा कहलाने वाली मां नर्मदा के प्रति लोगों की अटूट आस्था साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल होने वाली नर्मदा की 5 दिनी लघु परिक्रमा यानि पंचक्रोशी में शामिल होकर पैदल चलने वाले नर्मदा उपासकों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस साल नर्मदा पंचक्रोशी गुरूवार से शुरू हो रही है। 20 को इसका समापन होगा। इसमें शामिल पैदल परिक्रमावासी 5 दिनों में करीब 105 किमी की दूरी भजन कीर्तन औ नर्मदे हर के जयकारों के साथ तय करेंगे। हरदा व देवास जिले की सीमा में

Faith in Reva, will walk for 5 days from today, will spend night in villages