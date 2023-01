खेती हमारी रीढ़,तवा का पानी,उपजाऊ मिटटी हमारी ताकत

हरदा। 24 साल पहले जिला बना हरदा कृषि हब है। जिले की इकॉनामी खेती किसानी पर टिकी है। तवा का पानी,उपजाऊ मिटटी हमारी समृद्धि का कारण और यही हमारी ताकत है। यहां का 100 साल तक टिकाउ सागौन विदेशों तक प्रसिद्ध है। अब बांस और इससे बने गहने,घरेलू सामग्री नई पहचान व इतिहास गढ़ रहे हैं। यहां फोनलेन बन रहा है। नेशनल व स्टेट हाइवे भी गुजरता है। मुंबई दिल्ली रेलमार्ग है। उदयोग धंधों के लिए नर्मदा का पानी 18 किमी दूर नेशनल हाईवे किनारे आसानी से उपलब्ध है। मानव श्रम व कच्च माल उपलब्ध है। गेहूं,चना,मूंग यहां बंप

Farming is our backbone, water from pan, fertile soil is our strength