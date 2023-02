बाड़े में भूसे के ढालिया से निकले युवक को पिता-पुत्र ने ट्रैक्टर से बांधकर लकड़ी से पीटा, मौत

हरदा। छीपाबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जूनापानी में बुधवार-गुरूवार की दरमियानी रात गांव का ही 20 साल का आदिवासी युवक मकान मालिक जगदीश गवली को देखकर उसके घर के पीछे बाड़े में बने भूसे के ढालिया में से निकलकर भागते समय ठोकर लगने से गिर गया। इतनी रात को बाड़े में से भागने पर जगदीश व उसके बेटे छोटू गवली को शंका हुई। दोनों ने विक्रम पिता मूरतसिंह कोरकू को पकड़कर डंडे से पिटाई की। फिर रात में वहीं ट्रैक्टर से रस्सी की मदद से हाथ बांधकर रखा। सूचना मिलने पर वहां पहुंचे कोटवार ने विक्रम को खुलवाया,पुलिस को

Father and son tied the young man out of the straw shed in the fence with a tractor and beat him with wood, death