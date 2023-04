पिता मूंग के खेत में,बेटा दो दोस्तों के साथ नहा रहा था नदी में,तीनों डूबे मौत

हरदा। हंडिया तहसील के गांव बिछोला के तीन दोस्तों की रविवार को दोपहर में अजनाल नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। तीनों ही नाबालिग हैं। घटना के समय एक के पिता बाजू में ही अपने खेत में थे,जब बच्चे काफी देर तक नहीं लौटे,तब उन्होंने देखा। मृतकों में दो लोग अपने परिवार की इकलौती संतान बताए जाते हैं। जिले में 24 घंटे में तीन हादसों में 5 मौतें हुईं। एक की ट्रेन से कटने से दूसरे की हाइवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से जान गई।

Father in moong field, son was taking bath with two friends in the river, all three drowned