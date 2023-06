समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी 12 से,34615 किसानों ने कराया पंजीयन

हरदा। इस साल सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 12 जून से करेगी। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए 34615 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस साल जिले में एक लाख 6 हजार हेक्टेयर में मूंग किसानों ने बोवनी की थी। सरकार ने इस साल किसानों से 6 क्विंटल 36 किलो की दर से प्रति एकड़ के मान से खरीदी की जाएगी। जिला स्तर पर खरीदी केंद्रों की संख्या तय करने के लिए शुक्रवार को बैठक रखी गई है। इसमें कई निर्णय होंगे।

From 12, 34615 farmers got registered for buying moong on support price