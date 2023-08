सौगात...22 किमी पाइप लाइन 8 किमी सर्विस लाइन बिछेगी,हंडिया में 15 एमएलडी का बनेगा पंप हाउस

हरदा.शहर की आबादी और दायरा हर साल तेजी से बढ़ रहा है। जिसे देखते हुए बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ साथ भविष्य की जरुरत को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। अमृत-2 योजना में शामिल हरदा की नगर पालिका को राज्य सरकार ने 93 करोड़ रुपए में से 37 करोड़ की पहली किस्त की रकम जारी कर दी है। इससे 22 किमी लंबी पाइप लाइन बिछेगी। 8किमी के दायरे में सर्विस लाइन डाली जाएगी। 15 एमएलडी की क्षमता का पंप हाउस भी बनेगा। इसके अलावा हरदा की नपा को यूआईडीएफ योजना में भी शामिल किया गया है।

Gift... 22 km pipeline, 8 km service line will be laid, 15 MLD pump house will be built in Handia